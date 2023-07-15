لإنشاء كوبري العاشر الجديد.. إزالة عقارات بمدخل منطقة الفسطاط

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إقلاع أول رحلة.. الطيران المدني: إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال هدم بعض المباني أسفل كوبري العاشر بنطاق حي مصر القديمة لإخلاء المنطقة لإنشاء "الكوبري الجديد".

وتابع المحافظ، أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل الذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش ووفقا لأعمال التطوير التي تتم بنطاق كورنيش النيل.

كما واصلت الأجهزة بحي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال الحصر لمنطقة "كوم غراب" وذلك ضمن أعمال التطوير حيث أن المنطقة غير مخططة وغير منظمة وتفتقر للخدمات والمرافق الأساسية، وتحرص الدولة على رفع مستوى معيشة قاطني تلك المناطق من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.

وتزيل محافظة القاهرة المباني المتعارضة مع إنشاء الكوبري الجديد أسفل كوبري العاشر ومحيطه بمدخل منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وذلك لخدمة المواطنين وحل أزمات المرور بالمنطقة.​