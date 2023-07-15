التقديم للكليات العسكرية.. بدء سحب الملفات واختبار السمات -تفاصيل



كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ والتي تضم كليات (حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية)، مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين"؛ دفعة أكتوبر 2023.



ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة؛ اعتبارًا من يوم السبت 15/ 07/ 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 31/ 08/ 2023م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.



يذكر أن بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو(tansiq. mod. gov. eg) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07/ 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيًّا.



ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15/ 07/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31/ 8/ 2023م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.