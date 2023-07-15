ضبط هواتف وشعر مستعار مع راكب قبل تهريبها بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من التليفونات المحمولة وكمية من الشعر المستعار، أخفاها راكب أجنبي الجنسية داخل حقائبه، وذلك فور وصوله من دولة الصين، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه .



وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو، استوقف حسن أبو زهرة، رئيس القسم، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إسلام علاء مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.



وكلف حازم محمد علي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، هاني محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن وجود كمية من التليفونات المحمولة مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب، وأيضًا كمية من الشعر المستعار؛ بلغ عددها ٣١ محمولًا و١١ باروكة شعر طبيعي.



وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي، رقم ١٧٤، ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.