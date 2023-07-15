جمال شعبان يعلق على اتهام مرتضى منصور لـ"رجب بحه" بعمل سحر للزمالك

كتب- محمد عبدالناصر:

علق الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب السابق، على حديث المستشار مرتضى منصور، الذي يزعم فيه وجود شخص دجال يدعى "رجب بحه" من الفيوم يقوم بأعمال سحر لنادي الزمالك وهو ما تسبب في هروب اللاعبين والنتائج السيئة للفريق.

وقال جمال شعبان، عبر حسابه على فيسبوك: "عم رجب رجل بسيط متدين من الفيوم لا له في السحر ولا له في الشعوذة ولا له دعوة بالأهلي ولا الزمالك.. ما تزعلش يا عم رجب".

واتهم المستشار مرتضى منصور شخصا يدعى "رجب بحه" من الفيوم بعمل سحر لنادي الزمالك وهو ما أدى إلى خسارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ورد الحاج رجب على تصريحات المستشار مرتضى منصور، من خلال فيديو بثه عبر السوشيال ميديا قائلا: أقسم بالله حرام الاتهام ده أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله، ليه الاتهام ده وأنا لدي أولاد وبنات في سن الزواج.