"السيسي" يتوجه إلى نيروبي لحضور الدورة الخامسة من قمة منتصف العام

كتب- محمد سامي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر بحسب القناة، أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

ويلقي الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية.

كما سيعقد الرئيس مباحثات مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.​