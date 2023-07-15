الموجة مستمرة حتى الأربعاء.. 5 أيام حرارة شديدة والعظمى 44

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، السبت، أن الارتفاع في درجات الحرارة يأتي نتيجة وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بجانب امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يتسبب في رياح حارة إلى شديدة الحرارة.

وتابعت: "الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى بين 36 و37 درجة، وتصل على المناطق الجنوبية إلى 43 درجة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يتسبب في مزيد من الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المعلنة بدرجتين إلى 3 درجات، وتكون على القاهرة بين 38 و39 مئوية، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ45 درجة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة تسجل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من 12 ظهرا وحتى 3 عصرا.

وتابعت: "خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر يوجد انخفاض في درجات الحرارة ومع تقدم ساعات النهار يحدث ارتفاع درجات الحرارة".

وأكدت أن درجات الحرارة ستعاود الانكسار في نهاية الأسبوع وتعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، موضحة أن نسب الرطوبة ستظل موجود في فصل الصيف خاصة في شهري يوليو وأغسطس وتدريجيا مع شهر سبتمبر تنخفض نسب الرطوبة.​