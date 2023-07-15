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الحجر الزراعي يكشف سر تفوق الصادرات الزراعية

08:10 ص السبت 15 يوليه 2023
الحجر الزراعي يكشف سر تفوق الصادرات الزراعية

الصادرات الزراعية المصرية

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كتب-أحمد مسعد:
أعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، عن نجاح الوزارة في فتح 84 سوقًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، موضحاً أن الصادرات الزراعية تمتلك سمعة جيدة ويتم تصديرها لكل دول العالم.

وأضاف "العطار"، لمصراوي، أن الدولة المصرية تستطيع تصدير ما يقرب من 403 منتجات لأكثر من 160 دولة على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه منذ عام 2014 وحتى عام 2018 تم فتح 4 أسواق جديدة، ومنذ عام 2018 حتى 2023 تم فتح 82 سوقاً جديدًا.

وأوضح أن الحجر الزراعي يمتلك منظومة من أقوى المنظومات حول العالم؛ وهي منظومة التكويد والتتبع من خلال الأقمار الصناعية، التي ترصد المزارع والشركات والمحطات التصديرية، والتي تمكننا من،معرفة ما تصدره المزرعة وحجم إنتاجها.

سوق مصراوى

الصادرات الزراعية الحجر الزراعي الصادرات المصرية

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