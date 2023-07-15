انطلاق جلسات لجان صياغة توصيات ومقترحات الحوار الوطنى الأسبوع المقبل
كتب- إسلام لطفي:
تنطلق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع المقبل لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى.
ومن المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بالحوار الوطنى جلساتها الأسبوع بعد القادم.
شهدت جلسات الحوار الوطنى، التى عقدت على مدار 4 أسابيع، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة، موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزء أساسى من تنظيم الدولة المصرية، وأهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر، بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحى جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمى المقترحات.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 29 جنيها.. أفضل منتجات للعناية بالطفل في الصيفتفاصيل
-
أسهل طرق للتخلص من باعوض وحشرات الصيف بدون مبيداتتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع المولتن كيك في دقيقة واحدة بدون فرنتفاصيل
-
تبدأ من 110 جنيهات.. أسعار أغطية الوسائد الحرير لحماية الشعر من التساقطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
فيديو قد يعجبك: