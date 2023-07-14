ضبط 65 عملة أثرية مع راكب أجنبي بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في ضبط راكب أجنبي يخفي كمية من العملات المعدنية ترجع لعصور تاريخية مختلفة فور وصوله من الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف مصطفى محمد مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم، تلاحظ لهما قطع معدنية صغيرة بحقائب الراكب، وكلف أحمد فتحي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ أحمد عبدالحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط كمية من العملات المعدنية، وباخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة أفادوا بوجود وسط العملات ٦٥ عملة معدنية ترجع للعصور الرومانية والبطلمية والبيزنطية تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

أمر أحمد حسن الحكش مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٥ ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة.