إحباط محاولة تهريب 455 شريطاً مخدراً مع راكبة بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وذلك فور وصولها من تركيا أخفتها داخل حقائبها وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة النيل القادمة من اسطنبول وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، تم ضبط الراكبة وبحوزتها ٤٥٥ شريطاً لعقاري namadol وsuboxon المدرجين بجداول المخدرات، وتم الضبط بواسطة كل من شيماء علي مأمور الجمرك والدكتور محمد كامل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ١.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٧ ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ ، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وتم احالة الراكبة للنيابة لحيازة مواد مخدرة.