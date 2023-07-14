البحوث الفلكية تشارك بالمدرسة الفلكية الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط

كتب- عمر كامل:

ذكر معهد البحوث الفلكية أنه في إطار جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لنشر وتعليم الفلك بمصر والمنطقة العربية.

شارك معهد البحوث الفلكية ممثلا بعدد من الباحثين بقسمي الفلك وبحوث الشمس والفضاء من منسقى مكاتب الإتحاد الدولى الفلكى للتعليم والتوعية فى فعاليات وورش عمل المدرسة الفلكية الصيفية الإقليمية لدول حوض البحر المتوسط، والتي عقدت بجامعة الأخوين بالمملكة المغربية، حيث شارك بالمدرسة عدد 35 كممثلين لعدد من الدولة العربية والأوروبية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وخلال المدرسة قام المشاركين بعمل نماذج محاكاة فلكية للأجرام السماوية، كما قاموا بالتدريب على كيفية استخدام تلك النماذج في برامج التوعية وكذلك اعداد المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعى.

جدير بالذكر أن المعهد يستضيف مكتب تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية التابع لاتحاد الفلك الدولى والذى بداء نشاطة منذ ديسمبر 2021 بمقر المعهد الرئيسى بحلوان ويقوم بالأنشطة به عدد من الباحثين والباحثات من المعهد.

ونظم عدد من الدورات التدريبية لمدرسى العلوم بالمدارس المصرية وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية لهم وزيارات لمرصد القطامية الفلكى لتدريبهم على استخدام التليسكوبات الفلكية والذى بدورة سوف يسهم في رفع مستوى تعليم علوم الفلك في التعليم قبل الجامعى ليس في مصر فقط، بل في المنطقة العربية.