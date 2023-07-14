يرد على المشككين.. رسائل البابا تواضروس لشعب الكنيسة
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كتب- إسلام لطفي:
وجَّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدَّة رسائل لشعب الكنيسة، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غنية بتراثها من التاريخ المجيد والأيقونات والموسيقى والألحان والطقوس واللغة والرهبنة، وأنها كنيسة ثابتة راسخة.
وتضمنت الرسائل:
- قد يستخدم المشككون جملًا أو تسجيلات مقتطعة من سياقها لآباء أو خدام في الكنيسة ويعتمدون على الاجتزاء لتقديم مفاهيم مغلوطة ومشوهة وتشكيك، فلذلك كن قويًّا وثابتصا وكن متأكدًا أن إيمانك قوي وراسخ منذ أيام المسيح.
- لا تهمل في حق نفسك بعدم الاهتمام بأن تدرس وتعرف إيمانك فإنك بهذا تصبح مثل الريشة التي تحملها الرياح.
- لا تظن أن ممارستنا الكنسية وأسرار الكنيسة مجرد أشياء نقوم بها لتطييب خاطرنا أو طمأنتنا بل في مداومتك واستمرارك في ممارستها تنال الاستنارة في كل حياتك.
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