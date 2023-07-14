تجربة محمد ناصف على مائدة منتدى الاستقلال

بعد 31 عامًا من الإغلاق.. وزيرة الثقافة تفتتح "مسرح السامر" الأحد

كتب- محمد شاكر:

يحاور منتدى الاستقلال الثقافي تجربة المسرحي والروائي والقاص محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي للطفل.

وذلك من خلال قراءات نقدية يقدمها الناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، والناقد الأدبي شوقي عبد الحميد والدكتور محمد السيد إسماعيل والشاعر علي عطا، في السادسة والنصف مساء الثلاثاء الثامن عشر من يوليو 2023، في 1 شارع طلعت حرب الدور الثامن.

وناصف مواليد مدينة المحلة الكبرى، وعضـو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب، وعضو نادى القصة، وعضو أتيليه القاهرة وعضو دار الأدباء، وعضو نقابة المهن التمثيلية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير.

قدم ناصف إبداعات في مختلف الأجناس الأدبية منها في المسرح، طلوع النهار أول الليل والنهر وأرض الله ووداعا قرطبة والفلنكات ونصف امرأة ومصر إيجار جديد وحضرة صاحب البطاقة وامرأة العزيز.

وله في أدب الطفل: أحلام النهار وحارة الموناليزا وابتسامة القمر، وحرف النون يبتسم ومينا.. أمير الحياة و ساعة الغابة وأغنية الشمس.

وفي القصة القصيرة: الفاوريكة ومن حكايات البنت المسافرة و طائر الليل و فاتحة للسندباد.

ومن ترجماته: حكايات الشتاء والصيف، و الفأر والبومة واللبان على الطبلية والدراجة الجديدة وأريد أن أكون مهرجًا.

وحاز عددًا من الجوائز منها: جائزة محمد تيمور للابداع المسرحى عن مسرحيات المخنثون وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، وجائزة التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة رابطة العالم الاسلامى عن مسرحية سجين الهاء والواو، وجائزة محمود تيمور عن مجموعة الفاوريكة، جائزة قصور الثقافة في قصة الطفل، وجائزة يوسف السباعى في النقد – المجلس الاعلى للثقافة -2003، والجائزة الذهبية من مهرجان الإعلام العربى 2010 عن مسلسل حكايات رمضان أبو صيام – أحسن عمل درامى للطفل.

الندوة يديرها الشاعر أحمد سراج، ويعقدها منتدى الاستقلال في مقره بالدور الثامن في 1 شارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، السادسة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 13 من يوليو 2023، وذلك في افتتاح عامه الثالث، ويستطيع الراغبون الحضور إلى مقر المنتدى، وإن تعذر فيمكنهم متابعة الندوة على الفيس بوك من خلال صفحة أدب المصريين: https://www.facebook.com/EgyptianLiterature

يذكر أن منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها:

(1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا.

(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية.

(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة..

(4) علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة،

(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال الذي يرأسه الأستاذ الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة (السابق)، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.