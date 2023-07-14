ضبط عقاقير مخدرة وماريجوانا مع راكبين بمطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات مع راكب مصري فور وصوله من السعودية، وآخر معه عقاقير مخدرة ماريجوانا فور وصوله من الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف أحمد حمدي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبدالرحيم مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ احمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦٠ شريطاً لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات على ركاب طائرة الإمارات القادمة من دبي، استوقف عبدالرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وكلف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة كل من وليد جمال حسن وعمرو سليمان مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٦ شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٦٠ قرصاً، و اثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

أمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٣ ضد الراكب الأول، كما أمر احمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٤ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبين للنيابة لحيازة مواد مخدرة.