فك كوبري العاشر القديم بمصر القديمة بالكامل -صور
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كتب- محمد نصار:
بدأت الأجهزة التنفيذية في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة أعمال فك كوبري العاشر القديم.
وأعلن الحي، في بيان، أن فك كوبري العاشر القديم يأتي استعداد لإنشاء الكوبري الجديد في إطار خطة التطوير للمنطقة وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين.
ويساهم الكوبري الجديد في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة.
وفي سياق متصل، أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، جولة بحي مصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحي وتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.
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