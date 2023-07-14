شقق جديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. الإسكان: جارٍ تنفيذ 350 ألف وحدة

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والمشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وغيرها من المجالات التنموية، والتي تم تنفيذها خلال 9 سنوات، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.

وأكد وزير الأسكان، في بيان، الجمعة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وإتاحة الوحدات الفاخرة لذوي الدخل الأعلى، بما يلبي طلبات جميع شرائح المجتمع، بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة - جارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

وأوضخ أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطني المناطق العشوائية التي تم تطويرها، المرتبة الثانية في عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه.

في حين توزعت باقي الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر - دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة - الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين في الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 226 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعا خدميا تغطي جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان المدن الجديدة بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبري، و20 نفق سيارات، و42 نفق وكوبري مشاة.

وبخصوص مشروعات الوزارة في العمران القائم، أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعا سكنيا تضم 81318 وحدة سكنية وأكثر من 2000 محل تجاري بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعا للطرق بأطوال 5820.5 كم بتكلفة تزيد على 62 مليار جنيه.

وفي قطاع الخدمات، تم وجارٍ تنفيذ 619 مشروعا خدميا بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، وفي قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعا بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة في مشروع محطتي معالجة الصرف الزراعي (المحسمة - بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في 25 مركزا بـ10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجارٍ تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحي و900 مشروع لمياه الشرب و3642 مشروعا للكهرباء والطرق والخدمات، وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه، من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.