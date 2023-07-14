الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة حتى هذا التوقيت

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، سببه التأثر بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يزيد.

وأضافت منار غانم، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أنه يوجد امتداد لمنخفض الهند الموسمي على سطح الأرض مع كتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار المياه ويوجد بها ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المحسوسة في الظل ارتفعت عن الأيام الماضية، مضيفة: اليوم تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، ومع وجود نسب رطوبة في الجو يشعر بها المواطنون على أنها 39 درجة مئوية، وبالتالي الطقس في فترة النهار يكون شديد الحرارة مع سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أنه يوجد نشاط نسبي للرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة في فترات المساء وساعات الليل ويساعد على تلطيف الأجواء.

وتوقعت استمرار درجات الحرارة المرتفعة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 36- 38 درجة مئوية على مدار الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن المناطق الموجودة في جنوب الصعيد تتراوح درجة الحرارة ما بين 43- 45 درجة مئوية وبالتالي الأجواء تبقى شديدة الحرارة ومعتدلة خلال الليل.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس حتى الساعة 3 عصرًا، مع تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والوجود في أماكن جيدة التهوية.