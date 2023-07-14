إعلان

BBC

الزراعة: علاج وفحص أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بالفيوم مجانا

02:44 م الجمعة 14 يوليه 2023
  • عرض 5 صورة
    علاج وفحص أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بالفيوم مجانا (5)
  • عرض 5 صورة
    علاج وفحص أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بالفيوم مجانا (1)
  • عرض 5 صورة
    علاج وفحص أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بالفيوم مجانا (4)
  • عرض 5 صورة
    علاج وفحص أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بالفيوم مجانا (3)
  • عرض 5 صورة
    علاج وفحص أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بالفيوم مجانا (2)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية بمحافظة الفيوم يوم 8 يوليو 2023 لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربيين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 821 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1530 وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لعدد 2585 حالة وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لعدد 3191 وتم عمل 24 عملية جراحية بعدد إجمالي 8151 حالة لدى 3418 من صغار المربيين والفلاحين.​

سوق مصراوى

وزارة الزراعة قافلة بيطرية الفيوم الطب البيطري علاج المواشي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market