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تشييع جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر من مسجد طب قصر العيني -صور

02:18 م الجمعة 14 يوليو 2023
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (3)
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (8)
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (9)
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (10)
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (11)
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (12)
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    جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر (16)
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كتب- محمد نصار:​

تصوير- محمود بكار:

شُيعت ظهر اليوم الجمعة جنازة الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، من مسجد كلية طب قصر العيني.

وتوفى الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، مساء أمس الخميس 13 يوليو 2023.

والدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، ورئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية

ونعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور ياسر عبدالقادر، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى عدد من الأطباء، "عبدالقادر"، من بينهم الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، الذي قال: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير أ.د ياسر عبدالقادر استاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".

ونعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا، د. ياسر عبدالقادر، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته.

الدكتور ياسر وكان عبدالقادر الطبيب المعالج لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفنان أحمد زكي.

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