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محافظ القاهرة: تنفيذ مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

12:59 م الجمعة 14 يوليه 2023
محافظ القاهرة: تنفيذ مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

محافظ القاهرة تنفيذ مشروع تقاطع امتداد محور الحضار

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كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة بحي مصر القديمة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحي لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.

شملت الجولة، اليوم الجمعة، تفقد المنطقة المحيطة بمجمع الأديان وكورنيش النيل بمصر القديمة.

رافق المحافظ في جولته جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة​.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شهدا صباح اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون القاهرة وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة رقم 1054.

محافظ القاهرة تنفيذ مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل (2)

سوق مصراوى

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محور الحضارة كورنيش النيل مجمع الأديان مصر القديمة

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