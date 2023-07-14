وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون العاصمة -صور

كتب- محمد نصار:

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ماراثون محافظة القاهرة بمحور ياسر رزق في إطار احتفالاتها بعيدها القومي 1054 تحت عنوان "ماراثون القاهرة".

وتضمن الماراثون الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف متسابق سباقات للجري، والدراجات البخارية، والدراجات الهوائية، وعروض فنية، وفيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياضة.

شارك في الماراثون، نواب المحافظ للمناطق الأربع، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وجيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والسيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.

وحيا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المتسابقين المشاركين في الماراثون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر في المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته في الماراثون ودعمه لكل الأنشطة الرياضية التي تجرى على أرض العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه حرص على أن يقام الماراثون على أحد إنجازات الدولة بمشاركة الشباب، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب في كل ما يتم من إنجازات.

وتابع أن اختيار نقطة بدء الماراثون بجوار أحد مواقع العمل الجارية لاستكمال هذا المحور ليرى الشباب ما يتم من جهد على أرض الواقع ويعرفون أن كل الإنجازات التي تقوم بها الدولة تتم من أجلهم، ولتبدأ القاهرة في عيدها عاما جديدا يحتل فيه الشباب مركز الصدارة، بالإضافة إلى تعريفهم بواحد من أهم الإنجازات العملاقة التي أقامتها الدولة في وقت قياسي لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء.

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبري طه حسين الذي يعد عملًا هندسيًا فريدًا في مجال تشييد الكباري حيث تم تشييده في 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.

وانطلق الماراثون في محور ياسر رزق مرورًا بكوبري طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحوري سميرة موسى وحسب الله الكفراوي.