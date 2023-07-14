إعلان

BBC

طبيب مبارك وأحمد زكي.. وفاة الدكتور ياسر عبد القادر

12:43 ص الجمعة 14 يوليو 2023
طبيب مبارك وأحمد زكي.. وفاة الدكتور ياسر عبد القادر

دكتور ياسر عبد القادر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

توفي مساء الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.

نعى "عبدالقادر" عدد من الأطباء من بينهم الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، الذي قال: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير أ.د ياسر عبدالقادر استاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".

كما نعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا، د. ياسر عبدالقادر، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان عبدالقادر الطبيب المعالج لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفنان أحمد زكي.

سوق مصراوى

الدكتور ياسر عبد القادر طبيب مبارك وفاة طبيب مبارك وأحمد زكي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

القاهرة تسجل 36 درجة..الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية ليوم الجمعة