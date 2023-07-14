طبيب مبارك وأحمد زكي.. وفاة الدكتور ياسر عبد القادر
كتب - أحمد جمعة:
توفي مساء الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.
نعى "عبدالقادر" عدد من الأطباء من بينهم الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، الذي قال: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير أ.د ياسر عبدالقادر استاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".
كما نعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا، د. ياسر عبدالقادر، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان عبدالقادر الطبيب المعالج لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفنان أحمد زكي.
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