حتى لا تفقد محصولك .. 6 توصيات من الزراعة لمواجهة درجات الحرارة



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة: إن محصول الأرز والذرة الشامية وفول الصويا من أكثر المحاصيل تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، متابعاً أن البلاد ستتأثر بموجة طقس حارة خلال الأيام القادمة، وتلك الموجة ستؤثر بشكل كبير وواضح على هذه المحاصيل.

وأضاف "جاد"، أن المعهد أصدر مجموعة توصيات فنية لمزارعي الذرة والأرز للتعامل مع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة وتقليل تأثيرها على المحاصيل، موضحاً أن المعهد وزع إرشادات للمزارعين؛ للتعامل مع أشعة الشمس وطرق ري المحاصيل بانتظام ومواجهة مقاومة المبيدات الحشرية.

وأشار إلى أن هناك بعض المحاصيل يتطلب ريها بشكل واضح ومستمر، متابعاً لا يجب أن يتم ري المحاصيل في فترة الظهيرة وري المحاصيل بانتظام والتعامل مع الحشرات والآفات.

وجاءت كالتالى :

1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءًا تجنبا لرقاد النباتات.

2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

3- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.

4- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة.

5-عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد، ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة.

6-الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء و الري على الحامي ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقية.