بحضور عدد من الوزراء.. العاصمة الإدارية تحتضن تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية الدولية

كتب- عمر كامل:

تشهد العاصمة الادارية الجديدة حفل تخرج أول دفعة من كليات الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة و البالغ عددهم 338 خريج من كليات الهندسة - المعلوماتية و علوم الكمبيوتر - إدارة الأعمال - التصميم، وتتوالي تخريج أولى الدفعات من كليات الهندسة المعمارية - الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا - التكنولوجيا الحيوية.

وخلال الحفل يقوم كل من جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة المشارك والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة بتكريم الخريجين بحضور لفيف من كبار الشخصيات من الجانبين المصرى والألمانى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، فرانك هرتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في مصر ، السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا ، الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ، دكتور ستيفان بينيفيلد رئيس قسم التعليم العالى العابر للحدود بالهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD ، اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، المهندس أحمد فهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة ، عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريسين بالجامعتين الألمانية بالقاهرة و الألمانية الدولية ، الإعلاميين رؤساء مجلس إدارة وتحرير الصحف ، أعضاء البرلمان الألماني ( البوندستاج) - أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، المهندس دانيل ساندر رئيس اللجنة الإقتصادية ببادن فورتمبرج و نقيب المهندسين الألماني الأسبق ، ممثلي الهيئات العلمية و الإقتصادية بألمانيا ، رؤساء الشركات و البنوك العامة و الخاصة ، وشركات الأتصالات العاملة في مصر ، ممثلي الهيئات و المدارس الألمانية بمصر.

تعد الجامعة الألمانية الدولية إحدى ثمار التعاون بين مصر وألمانيا، وجاء ذلك عقب لقاء عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية انذاك في العاصمة الألمانية برلين عام 2018، تلاها توقيع اتفاقيتين تعاون جاءت الأولى بين وزارتي التعليم العالي المصرية والألمانية، والثانية بين وزارة التعليم العالي، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية المؤسسة لجامعة GIU ومن ثم تم وضع حجر الأساس عام 2019 لتصبح واحدة من ضمن الجامعات الدولية التي تم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة ورافدًا هامًا لتقديم تعليم دولي يضاهى المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد بجانب الإستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجالات الدراسات التطبيقية الخاصة بمجالات خدمة قضايا التنمية.

أكد الجانبان المصري والألمانى على أهمية تعزيز التعاون فى مجالات بحوث التطورات التكنولوجية، وخاصة المشروعات الصناعية التى لديها إمكانات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والمياه النظيفة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم المزيد من البعثات العلمية والدراسية، خاصة فى ظل التوجهات الحالية للحكومة المصرية التى تتطلع إلى أن تصبح مصر واحدة من مراكز التصنيع الرائدة عالميًّا فى إفريقيا، مما يتطلب معه توفير قوى عاملة مؤهلة من خلال الاستفادة من التعليم والتدريب المهنى الألمانى العالمي.

ونظرا لوجود الجامعة الالمانية بالقاهرة GUC - اعتبارا من عام 2002 وتليها الجامعة الالمانية الدوليةGIU عام 2018 أصبحا بمثابة منصة لعرض تصوراتهما فيما يخص التعليم والتدريب المهني، وفي ذات الوقت مركزاً لتوطين أحدث الصناعات التقنية وملتقى يتيح للجهات الرسمية وللشركات والمؤسسات الألمانية الفرصة لتقديم خبراتها وعرض إمكانياتها حيث تتميز التجربة الألمانية في التعليم، والدراسة التطبيقية، بجودة عالية مما يسهم فى تعزيز التعاون القائم بين الطرفين المصرى والالمانى في هذا المجال خاصة ما تحظى به المانيا من سمعة كبيرة في العالم الخارجى والعالم العربى.