كيف تشاهد مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم؟

كتب- إسلام لطفي:

تسعى جماهير النادي الأهلي والزمالك لمعرفة طريقة مشاهدة مباراة القمة بين الفريقين مساء اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

ويمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل مجاني عبر قناة "أون تايم سبورت".

تردد قناة أون تايم سبورت

- تردد القناة: 11681.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

وكشف مصدر بالتلفزيون المصري، تفاصيل نقل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، التي يقام مساء اليوم الخميس.

وقال المصدر، لمصراوي، إن المباراة ستنقل باستخدام الوحدة الـ24 بتقنية 4k، وأكثر من 26 كاميرا تحت إشراف مجموعة من المخرجين، علاوة على وجود درون وواير وستيدي كام، وكاميرات إن جول.

وأشار المصدر إلى التزام التلفزيون المصري، بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة تجاه الفريقين، مؤكدًا أن التلفزيون المصري يرفع شعار "لا للتعصب" وفق توجيهات رئيسة التليفزيون نائلة فاروق.​