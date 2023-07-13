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BBC

إجراء جديد بشأن نقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

04:10 م الخميس 13 يوليه 2023
إجراء جديد بشأن نقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك

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كتب- إسلام لطفي:

كشف مصدر بالتلفزيون المصري، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الخميس، ستشهد استخدام طريقة جديدة لأول مرة في عرض تشكيل الفريقين.

وقال المصدر، في تصريح لمصراوي، الخميس، إن المباراة ستشهد "جرافيكس" بشكل جديد خاص بالتشكيل وتسجيل الأهداف، موضحًا أنه بالتنسيق بين قناة أون تايم سبورت والتليفزيون المصري.

وذكر المصدر تفاصيل نقل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، حيث ستنقل باستخدام الوحدة الـ24 بتقنية 4k، وأكثر من 26 كاميرا تحت إشراف مجموعة من المخرجين، علاوة على وجود درون وواير وستيدي كام، وكاميرات إن جول.​

سوق مصراوى

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك نقل مباراة الأهلي والزمالك قناة أون تايم سبورت وجود درون وواير

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