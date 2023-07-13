"بنتي كانت في البيت".. حياة الدرديري تكشف تفاصيل سرقة فيلا توفيق عكاشة

القاهرة - مصراوي:

كشفت الإعلامية حياة الدرديري، زوجة الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا "عكاشة" بمدينة السادس من أكتوبر، أول أمس الثلاثاء.

وقالت حياة عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلولا عناية الله كان حدث أكثر من مجرد سرقة، فقد كانت ابنتي ياسمينا بالمنزل ولولا عنايه الله لم يلاحظها من قام بالسرقة وهذا يكفيني".

وأضافت: "لقد فديت ابنتي بما أخذوا يا الله.. فلهم ما أخذوا وجزائهم عندك ولى ما أخذت بسترك و حفظك ورعايتك لفذه كبدي.. اللهم لك الحمد ولك الثناء بعدد الحامدين الشاكرين الراكعين والساجدين اللهم لك العتبى حتى ترضى".

وتابعت: "جاري البحث والتحقيق وكل الشكر والتقدير لجميع أفراد وزارة الداخلية الذين لم يتركوا في جهدهم جهد لضبط الجناة".

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل سرقة منزله، قائلًا في تصريحات لمصراوي: الساعة ٧ مساءً دخلت الفيلا لقيت الخزينة فاضية ومسروق منها ٢٠٠ ألف جنيه، و٦ ساعات من بينها ساعة روليكس وساعة كارتير وساعة ذهب، وقام اللصوص بسرقة جميع السلاسل الذهبية ومجوهرات زوجتي الإعلامية حياة الدرديري.

وأوضح عكاشة: بشكر رجال الشرطة والأمن، الحقيقة فيه اهتمام كبير جدا، وأعتقد أننا سنصل لهؤلاء المجرمين خلال ساعات قليلة.

وتلقي قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة، بتعرض فيلته لسرقة كل محتوياتها ومتعلقاته بداخلها.