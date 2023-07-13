من القاهرة.. آبي أحمد يتحدث عن حل الأزمة السودانية ويشكر السيسي

شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة البدء في العملية الانتقالية للسلطة في السودان، معرباً عن أمله في ظهور سلطة تأخذ بزمام الأمور في البلد المستعر وتنهي الأزمة.

وخلال كلمته اليوم في قمة جيران السودان التي تستضيفها مصر، ندد آبي أحمد، بتداعيات النزاع المستعر في السودان وتأثيره على كافة دول الجوار من خلال موجات النازحين المتتابعة، مشيراً إلى تسبب الصراع في أضرار بالغة، داعياً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار داخل الأراضي السودانية.

ونادى آبي أحمد كافة الأطراف المتناحرة، للمجيء إلى طاولة المفاوضات وفتح حوار دائم من أجل التوصل إلى حلول وتحقيق السلام.

والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأبي أحمد أمس على هامش القمة وناقشا أزمة السودان وقضية سد النهضة.

وشكر آبي أحمد السيسي خلال القمة على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة" معربا عن أمله في اللقاء للتحدث عن موضوعات التنمية، التي يلزمها النظر في الخلافات الموجودة لحلها.

وتسبب القتال الذي بدأ منذ أبريل الماضي في أزمة إنسانية كبيرة أثرت على الداخل السوداني وعلى دول الجوار في المنطقة.