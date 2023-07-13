الري: إطلاق تطبيق "Water Net" لرفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه وفي إطار العمل على تعزيز الرقمنة والتحول الرقمي بمختلف جهات الوزارة، تم تصميم تطبيق Water Net for web بمعرفة الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف، وإصدار شهادة التسجيل والإيداع للتطبيق باسم هيئة الصرف من مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن هيئة الصرف أطلقت هذا التطبيق، بإصداريه للهواتف الذكية والحواسب المكتبية، لخدمة جميع العاملين بالوزارة بجهاتها المختلفة تماشيا مع خطط الدولة نحو رقمنة الأعمال، ويقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات للعاملين بالوزارة بالمحافظات المختلفة بما يسهم في رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر، ومن ضمن هذه الخدمات تحديد ومشاركة إحداثيات المستخدم أثناء المرور على الطبيعة، والتعرف اللحظي على بيانات أي مجرى مائي بالطبيعة مع تحديد الموقع الكيلومتري، وتمكين المستخدم من استعراض كل المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أهمية هذا التطبيق في توفير منصة موحدة لبيانات شبكة المصارف الزراعية في مصر، موجها بالاستمرار في تحديث التطبيق وإمداده بالبيانات بشكل دوري لتحقيق أفضل استفادة من هذا التطبيق، مع توحيد قواعد البيانات بجهات الوزارة المختلفة وتجميع كل البيانات في مصدر واحد موثق على أن يتم إتاحة هذه البيانات لجميع الجهات.

وتم تحسين أداء خدمتي تحديد المكان (My location) وتحديد الموقع الكيلومتري لتسهيل استخدام التطبيق لدى العاملين بالوزارة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف تعمل على تطوير حزمة تطبيقات وخرائط رقمية بما يسهم في تحسين إدارة منظومة الصرف على مستوى إدارات وهندسات الصرف بالمحافظات.

كما سبق عقد ورشة عمل حضرها ممثلين عن جهات الوزارة المختلفة لتعميم الاستفادة من هذا التطبيق وتبادل الخبرات بين مختلف العاملين، كما تم تنفيذ عدة سيناريوهات لاستعراض خدمات التطبيق على الطبيعة.​