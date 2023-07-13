بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. توجيه من الصحة بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، توجيهًا للعاملين في عدد من الجهات التابعة لها بالمقار القديمة، بعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق منشور حصل عليه مصراوي، وجه مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، بضرورة الالتزام بتواجد كافة الإدارات التي تتعامل وتقدم خدمة للمواطنين بمقراتها المعتادة والتي يتردد عليها المواطنين حالياً، حرصاً على تيسير تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متواصل وفعال، في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في خضم انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار الإجراءات المتخذة لنقل مقر وزارة الصحة والسكان والوحدات إلى مقرها الجديد بالحي الحكومي.

ويأتي توجيه وزارة الصحة تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٤٣، والمتضمنة التأكيد على الإبقاء على الإدارات التي يتعلق عملها بتقديم خدمات يومية ومستمرة للمواطنين في ذات المقار القديمة.