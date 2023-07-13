السيسي: دول جوار السودان الأشد تأثرا بالأزمة والأكثر دراية بتداعياتها

كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دول جوار السودان هي الأشد تأثرا بالأزمة والأكثر دراية بتداعياتها.

جاء ذلك خلال إلقاء الرئيس السيسي، كلمة مصر بقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، بحضور عدد من الزعماء والقادة الأفارقة، في إطار السعي لوضع حد للصراع الممتد منذ منتصف أبريل الماضي، ويتصاعد أسبوعًا تلو الآخر.

وأضاف الرئيس السيسي، أن قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق.

وتابع أن الأزمة السودانية أدت إلى ضحايا وخسائر مادية جسيمة تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة.​