برئاسة السيسي.. فعاليات قمة "دول جوار السودان" (بث مباشر)

القاهرة - مصراوي:

يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قمة دول جوار السودان، بحضور عدد من الزعماء والقادة الأفارقة، في إطار السعي لوضع حد للصراع الممتد منذ منتصف أبريل الماضي، ويتصاعد أسبوعًا تلو الآخر.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فإن قمة دول جوار السودان تأتي لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، مع وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأشادت منظمات أهلية سودانية بمصر لاستضافتها قمة "دول جوار السودان" لإيجاد حلول سلمية للأزمة.

وأصدرت مجموعة من السيدات السودانيات يمثلن ٥٣ منظمة من منظمات المجتمع المدني في السودان بيانًا يعربن فيه عن شكرهن لمبادرة لقيادة المصرية لاستضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للازمة وتقديرهن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية للأطفال والنساء السودانيات.

​