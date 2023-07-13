الإعلامي أحمد سالم يعلن تقديم برنامج "توك شو" عبر قناة الشمس

كتب - مصراوي

أعلن الإعلامي أحمد سالم، التعاقد مع قناة الشمس لتقديم برنامج توك شو عبر شافتها.

وقال عبر صفحته على "فيسبوك":

سعيد جدا بتجربة جديدة مع إدارة محترفة واعي" بقيادة سميرة الدغيدي و أحمد الدغيدي".

وتابع:"ندعو الله أن يوفقنا في تقديم برنامج توك شو موضوعي، مختلف، متميز بما يتناسب مع قيمة و قدر المشاهد المصري".