الإعلامي أحمد سالم يعلن تقديم برنامج "توك شو" عبر قناة الشمس
كتب - مصراوي
أعلن الإعلامي أحمد سالم، التعاقد مع قناة الشمس لتقديم برنامج توك شو عبر شافتها.
وقال عبر صفحته على "فيسبوك":
سعيد جدا بتجربة جديدة مع إدارة محترفة واعي" بقيادة سميرة الدغيدي و أحمد الدغيدي".
وتابع:"ندعو الله أن يوفقنا في تقديم برنامج توك شو موضوعي، مختلف، متميز بما يتناسب مع قيمة و قدر المشاهد المصري".
سوق مصراوى
-
تبدأ من 110 جنيهات.. أسعار أغطية الوسائد الحرير لحماية الشعر من التساقطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث صيحات الملابس النسائية لصيف 2023تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل ألعاب الأطفال لتنمية المهارات الحسية والحركيةتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أحدث اتجاهات الملابس الرجالي لصيف 2023تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
فيديو قد يعجبك: