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الإعلامي أحمد سالم يعلن تقديم برنامج "توك شو" عبر قناة الشمس

12:07 ص الخميس 13 يوليه 2023
الإعلامي أحمد سالم يعلن تقديم برنامج "توك شو" عبر قناة الشمس

الإعلامي أحمد سالم

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كتب - مصراوي

أعلن الإعلامي أحمد سالم، التعاقد مع قناة الشمس لتقديم برنامج توك شو عبر شافتها.

وقال عبر صفحته على "فيسبوك":

سعيد جدا بتجربة جديدة مع إدارة محترفة واعي" بقيادة سميرة الدغيدي و أحمد الدغيدي".

وتابع:"ندعو الله أن يوفقنا في تقديم برنامج توك شو موضوعي، مختلف، متميز بما يتناسب مع قيمة و قدر المشاهد المصري".

سوق مصراوى

الإعلامي أحمد سالم أحمد سالم يتعاقد مع قناة الشمس برنامج توك شو عبر قناة الشمس

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