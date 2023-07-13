4 أيام متصلة.. المخاطبون بإجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارين بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

ونص القرار الأول أن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويستفيد من الإجازة، العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

أما القرار الثاني بشأن إجازة ثورة يوليو ويكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.