أبرزها أكتوبر والشيخ زايد.. خريطة طرح الإسكان للمحلات التجارية الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة طرح عدد كبير من المحلات التجارية والوحدات الإدراية، لاستكمال التنمية في التجمعات والمشروعات السكنية.

وجاءت المواعيد الخاصة بالتقديم في المحلات التجارية التي تطرحها أجهزة المدن على النحو التالي:

1- حدائق أكتوبر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (25م2 : 101م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

2- مدينة بدر:

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح مخبز بالدور الأرضي بالسوق الرابعة بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة (217.5)، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمخبز في مواعيد العمل الرسمية.

3- الشيخ زايد:

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من (12م2: 50م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 للبيع في مزاد علني.

وأضاف مصطفى، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

4- مدينة 15 مايو:

وفي برج العرب أعلن المهندس السيد همام، رئيس الجهاز، أنه تم طرح 18 محلًا تجاريًا ومخبزا بمساحات تتراوح من 19م2: 278م2، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

ويتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأحد 16 يوليو، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

5- مدينة الشروق:

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم طرح مطعمين بمساحة 562.5 متر مربع لكل مطعم على حدة، مشيرا إلى أن مساحة المبنى الداخلي 225 م2 والباقي مساحة إشغال خارجي بالمنطقة المحصورة بين المنطقة التاسعة عمارات والحي الأول شرق بجوار نادي جرين هيلز، وكذا طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 22 م2: 39 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأكد رئيس جهاز الشروق، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الاثنين 31 يوليو 2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.