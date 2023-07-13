أول تعليق من "جنوب القاهرة" حول الاستعانة بشركات خاصة لتركيب العدادات مسبقة الدفع

كتب - محمد صلاح:

كشف المهندس مدحت فوده رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية إسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لشركات خارجية لها سابق خبرة أو معرفة بأعمال تركيب واستبدال العدادات على مستوى جميع قطاعات الشركة.

وأشارت إلى أن الشركة أعلنت حاجتها التعاقد مع شركات تكون مهام عملها تركيب العدادات بالتنسيق مع الشركة عبر تعليمات وتوجيهات واضحة بحيث تضمن السهولة واليسر وعدم حدوث أى تلاعبات أو أخطاء.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد من الشركات الخاصة تقدمت وسيتم فحص كافة الملفات على حدة أمام مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب وذلك حتى تتمكن الشركة من مواجهة التحديات الكبرى لعلهاالسيطرة على معدلات الفقد وتركيب اكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع.

وردا على تساؤلات واستفسارات العاملين بمختلف قطاعات الشركة حول موعد الإعلان عن حركة التغييرات المرتقب إجراؤها، أكد انه حتى اللحظة يجرى دراسة كافة القطاعات على حدة وتقييم أداء كل قيادة بكل قطاع حتى يتثنى اختيار العناصر الفاعلة فى المناطق التى تشهد تراجع فى الأداء ولم يثبت القيادات كفاءة فيها منذ توليهم المسئولية.

وتابع:"الاعلان عن الحركة لسه شوية ولا داع للتركيز والقلق من جانب العاملين" مؤكدا أن القرارات سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب ولا داعى للالتفاف حول الشائعات المنتشرة والأخبار غير الحقيقية.