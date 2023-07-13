حرارة شديد وارتفاع الرطوبة وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

لأول مره منذ ٥٠ عاما.. إزالة جزء من كوبري ١٥ مايو لعدم قدرته على التحمل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الخميس 13 يوليو 2023 إلى الثلاثاء 18 يوليو 2023، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويكون طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل طقس على النحو التالي:

الخميس 13 يوليو 2023

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

-تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 14 يوليو والسبت 15 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

- من الأحد 16 يوليو الى الثلاثاء 18 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس الذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، ويوجد ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (32) درجة مئوية.