بالأسماء.. محافظ الجيزة: 48 قيادة جديدة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

القاهرة- أ ش أ

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارا بحركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وصرح محافظ الجيزة اليوم الأربعاء بأن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأشار المحافظ إلى أن الحركة استهدفت اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.. موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وشملت الحركة محمود بيومي عبدالحفيظ وحاتم صالح محمد إبراهيم ومحمد صلاح الدين الجبالي ورجب جمال محمد وكريم معداوي عبدالمعز نواب لرئيس مركز ومدينة أوسيم، هاني أحمد فؤاد وعمران رزق محمد ومحمد جمعة محمد وخالد جمعة حامد نواب لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، عادل مصطفى إسماعيل عقرب وعمر عيد حسانين وحسني عبدالسلام أحمد ونافع مبارك محمود ومحمد صبري عبدالقادر نواب لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

كما شملت عصام حسني عبده ومعاوية أحمد حسن وأحمد علي عبدالحميد وطارق رمضان شعبان وسميرة عشري قرني نواب لرئيس مركز ومدينة الصف، أسامة حميدة حميدة ومحمد رمضان ميل حسين وسمير عشري قرني نواب لرئيس مركز ومدينة أطفيح، سيد طه محمد جعفر ووليد محمد محمد سيد وسامح شعراوي سيد وسيد عبدالفتاح رشوان ووليد جمال علي نواب لرئيس مركز ومدينة البدرشين.

وشملت أيضا سعيد محمد عبدالوهاب ومبروك البيومي عبدالحميد وكريم مختار معوض ومصطفى عبدالله أبوسريع وزكريا دسوقي فرج العياشي ومعتز أحمد فاوي نواب لرئيس مركز ومدينة كرداسة، نبيل قدري عبدالباقي وصلاح محمد محمد الديب وصفاء كمال فرج سيد ورفعت محمد حافظ حتحوت نواب لرئيس مدينة الحوامدية.

كما شملت الحركة إسراء عبدالتواب نصر الدين وعز أمين عبدالمجيد ورياض منصور رياض ومحمد عبدالتواب محمد إبراهيم وأحمد مصطفى محمد عويس نواب لرئيس مركز ومدينة العياط، عادل مرتضى محمد علي وفاضل أحمد ناجي وطارق عبدالرازق إبراهيم نواب لرئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، ولاء مكاوي إبراهيم مكاوي ووليد إبراهيم حسين نواب لرئيس حي جنوب الجيزة، ومعتز عبدالعزيز مسعود نائب لرئيس حي الهرم.