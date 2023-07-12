نائب محافظ القاهرة توجه بتكثيف الجهود لإضافة اللمسات الجمالية بمسار مزارات آل البيت وميدان السيدة نفيسة

القاهرة - أ ش أ

واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها للانتهاء من مشروع تطوير مسار مزارات آل البيت ورفع كفاءة الميادين ومحيط المساجد، وذلك في إطار إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية وانعكاس ذلك على جذب السياحة الداخلية والخارجية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الجماليات طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة.

وفي سياق ذلك، قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة ميدانية موسعة شملت ميدان السيدة نفيسة بنطاق حي الخليفة للوقوف على أعمال التطوير القائمة به ومتابعة كافة مستجدات الاعمال اولا بأول و تقييم ما تم انجازه وابداء كافة الملاحظات لخروج أعمال التطوير بالشكل اللائق تماشيا مع كافة أعمال التطوير القائمة بهذا الملف الهام طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب المحافظ، خلال الجولة، على الاجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام و الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤديه له نظرا لزيادة عدد زوار الميدان مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة اربع مثلثات والجزر الوسطى لاضافة المظهر الجمالي .

ووجهت نائب المحافظ بضرورة ترميم الطرق ورفع كفاءة الارصفة و استبدال البلدورات و بلاط الانترلوك المتهالك ورفع المتروكة واستكمال كافة النواقص منها تمهيدا لاعمال الدهانات الخاصة بها.

وشددت عبد المنعم على بذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها دهان الاسوار وكشك الساحة واعمدة الانارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة بعد رفع كفاءتها واجراء الصيانة اللازمة لها ..منوهة الى رفع كفاءة سلم قاعة الافراح المتواجدة بالميدان والملاصقة لسور مستشفى المغربي وتغطيته بالرخام مع رفع كفاءة السور الاسمنتي بها من خلال تركيب احجار الهاشمة لتتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية والحفاظ على الهوية البصرية للمكان.

كما شددت على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية اليه وازالة عدد من الغرف مع رفع كفاءة ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة ، و التنسيق التام مع كافة الاجهزة المعنية لخروج الاعمال بالمظهر اللائق ومنها تكثيف غسيل الارصفة وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية طوال اليوم و خاصة خلال اوقات الذروة.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة ، طارق اليمني رئيس حي الخليفة، المهندسة صفاء مسعد مدير مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، جمال حسين مدير المتابعة الميدانيه بالمنطقة الجنوبية، المهندسة سارة ابراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين و فريق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة و حي الخليفة.

يذكر أن مسار "آل البيت" يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، مروراً بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية وخلال رحلة مزارات آل البيت، بشارع الاشرف سيمر الزائر على قبة الأشرف خليل بن قلاوون، مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلا عن أثار متنوعة أخرى، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر، وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزاً متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.