‫"الإسكان": طرح محال تجارية بحدائق أكتوبر وبدر للبيع في مزاد علني

القاهرة- أ ش أ

قال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى، إنه سيتم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (25م2 : 101م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، في بيان لوزارة الإسكان، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم 21 أغسطس المقبل، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

بدوره، قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه سيتم طرح مخبز بالدور الأرضي بالسوق الرابعة بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة 217.5 متر مربع، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف مندور، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم 2 أغسطس، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمخبز في مواعيد العمل الرسمية.