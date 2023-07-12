جهاز حدائق أكتوبر يعلن تفاصيل الانتهاء من زراعة أرض كرنفال للزهور

لأول مره منذ ٥٠ عاما.. إزالة جزء من كوبري ١٥ مايو لعدم قدرته على التحمل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، أنه تم الانتهاء من زراعة أرض كرنفال حدائق أكتوبر للزهور الذي سينطلق في الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، لمدة ثلاثة شهور متتالية و يشمل بدء تركيب قوائم ومظلات الكرنفال بطول المعرض وتقسيم الباكيات تحضيرا لاستقبال العارضين وفرش معروضاتهم.

يأتي ذلك بمتابعة من المهندس محمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية والمهندس مصطفي السيد معاون رئيس الجهاز للصيانة والطرق والزراعة

والمهندس وليد زكي معاون رئيس الجهاز للطرق والمهندس الزراعي أحمد صيام مسئول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم، أنه عقد الاجتماع الرئيسي للعارضين بكرنفال حدائق أكتوبر للزهور برئاسة المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز وتم عمل جولة لمعاينة اخر تطورات ارض الكرنفال حيث أن الانتهاء من تركيب وصلات المياه وتجهيز الأرض للزراعة بالإضافة أنه تم وضع بعض الضوابط للعارضين.

وأضاف الجهاز إن كرنفال حدائق أكتوبر للزهور سيقام في منطقة ابني بيتك (5) طريق زويل، ويستهدف الكرنفال إبراز دور المدينة في المحافظة على الاستدامة البيئية وتقديم خدمات لسكان مدينة حدائق أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة ويضم الكرنفال العديد من العارضين وتنوع العرض ما بين النباتات والزهور، والمستلزمات الزراعية، مبيدات الآفات الزراعية، لاند سكيب، اسماك وطيور زينة، حيوانات أليفة، مشغولات فخارية،زيوت وتمور وأعشاب وبذور.

ويتخلل الكرنفال عدد من الورشات والفعاليات المصاحبة، بجانب توفير كافة الخدمات من مطاعم ومشروبات ومناطق لألعاب الأطفال.