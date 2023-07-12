4 أجهزة في كل بيت تسرق الكهرباء.. تعرف عليها

كتب - محمد صلاح:

تمثل بعض الأجهزة الكهربائية البسيطة الموجودة فى كل المنازل عبء كبير لما تقوم باستهلاكه من طاقة كهربائية.

ويستهين البعض في استخدامها هذه الأجهزة، دون التنبه للمخاطر الناجمة عن سوء الاستهلاك، والتي من أبرزها تركها متصلة بالكهرباء حتى إذا لم يتم تشغيلها، ففي هذه الحالة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

وتوجد 4 أجهزة في جميع المنازل تستهلك كميات كهرباء أكثر من غيرها، لدرجة أنه يطلق عليها الأجهزة سارقة الكهرباء، وهي شواحن الهواتف المحمولة والريسيفر والراوتر وفيش الأجهزة الكهربائية.

وأوضح مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، سبب كثرة استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء، رغم بساطتها وعدم استخدام بعضها لوقت طويل، مرجعًا ذلك لسوء التعامل معها والإهمال.

ونصح مرفق الكهرباء، المواطنين بفصل هذه الأجهزة عن الكهرباء حال الانتهاء من استخدامها، لافتا إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء على النحو التالي:

- شاحن الموبايل

تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدرًا كبيرًا من الكهرباء، وتظل تستهلك الكهرباء طالما كانت موصولة بها حتى في حالة عدم توصيلها بالهاتف المحمول.

- الريسيفر

يستهلك "الريسيفر" جهاز استقبال القنوات الفضائية كمية كبيرة من الكهرباء بسبب شاشة عرض البيانات.

- الراوتر

يستهلك الراوتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة للشبكة، وتعمل بشكل مستمر.

- فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة

رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت أو الأزرار المخصصة لإغلاقها، إلا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالي تستهلك كهرباء، ما لم يتم نزع الفيش من المقابس.