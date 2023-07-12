خصم 30 % للكاش.. آخر فرصة للتقديم في شقق الإسكان بـ 4 مشروعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مد فترة شراء كراسات شروط الحجز الخاصة بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة- لؤلؤة بدر- لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة العاشر من رمضان، غدا الخميس 13 يوليو الحالي.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه كان مقرر طرح كراسات الشروط للبيع، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، في الفترة من 12 إلى 26 يونيو الماضي، إلا أنه تم مد هذه الفترة حتى 13 يوليو نظرًا للإقبال الكثيف على شراء الكراسات والتقدم في هذه المشروعات.

وأضافت الهيئة أنه تم تطبيق خصم 20% للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة ( نظام الكاش) مع اختيار وحدته السكنية دون الدخول في القرعة.

أسعار الشقق جاءت على النحو التالي:

في مدينة القاهرة الجديدة سجلت الشقة الـ 109 متر مليون و383 ألف جنيه، والشقة الـ 152 متر مليون و983 ألف جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر سجلت الشقة الـ 155 متر مليون و859 ألف جنيه.

وفي مدينة بدر سجلت الشقة الـ125 متر مليون و606 ألف جنيه، والشقة الـ 140 متر سجلت مليون و 414 ألف جنيه.

وفي مدينة العاشر من رمضان تتراوح الشقق من 680 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه.

وأكدت الهيئة أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 متر وحتى 155 متر شاملة الجراج، كما يوجد تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات.

ويمكن تحميل كراسة الشروط من الرابط التالي:

كراسات شروط شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان

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