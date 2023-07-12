لهذا السبب... انقطاع المياه عن التجمع الأول بالكامل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن التجمع الأول بالكامل، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي
وأشار الجهاز في منشور له، إنه سيتم بدء عملية الإصلاح، مما توجب قطع المياه بالكامل عن المنطقة، بالإضافة إلى منطقة شمال الرحاب، وفق بيان من جهاز القاهرة
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