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لهذا السبب... انقطاع المياه عن التجمع الأول بالكامل

07:35 م الأربعاء 12 يوليو 2023
لهذا السبب... انقطاع المياه عن التجمع الأول بالكامل

انقطاع المياه

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن التجمع الأول بالكامل، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي

وأشار الجهاز في منشور له، إنه سيتم بدء عملية الإصلاح، مما توجب قطع المياه بالكامل عن المنطقة، بالإضافة إلى منطقة شمال الرحاب، وفق بيان من جهاز القاهرة

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انقطاع المياه عن التجمع الأول تنمية مدينة القاهرة الجديدة كسر مفاجئ بخط طرد خط طرد الصرف الصحي

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