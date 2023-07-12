70 فنانًا يجتمعون فى ملتقى عيون الدولى الثالث بالأوبرا.. 17 يوليو

كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين السابق، معرض ملتقى عيون الدولى الثالث للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح"، من إعداد وتنسيق الفنان مصطفي السكري، وذلك في السابعة مساء الاثنين 17 يوليو بقاعة زياد بكير، ويستمر حتى السبت ٢٢ يوليو.

يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المواهب الفنية الشابة، كما يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين للمساهمة في تبادل الخبرات، ويضم 70 عمل فني متنوع في مجالات التصوير الزيتي، الاكريليك، الرصاص، النحت، الاشغال الفنية، الفحم، التعتيق والديكوباج لـ 50 فنان مصرى و20 فنان عربى وأجنبى منهم مشاركات عن بعد من دول عمان ، السعودية ، الكويت ، تونس ، المغرب ، روسيا وبنما.

ويرصد الملتقى ملامح الحياة اليومية (الاجتماعية، الروحانية، الدينية، الشخصية) بمختلف الأساليب والاتجاهات الفنية (السريالية، التعبيرية، التاثيرية ، الواقعية، الرومانسية، الكلاسيكية).