القضاء الأعلى: انتداب صلاح الدين محمود لنيابة النقض وطارق سيد للمكتب الفني

كتب - طارق سمير:

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض - ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ووفق بيان صادر عن محكمة النقض اليوم الأربعاء، تقرر أيضا ندب القاضي طارق سيد عبد الباقي سيف النصر نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض.