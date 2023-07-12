حدث في 8 ساعات| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو وتحذير بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الموجه الحارة التي تبدأ من غدا الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وإعلان الحكومة موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

موجة حر طويلة.. الأرصاد تعلن موعد الذروة وتحذر من طقس هذه الأيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت غانم لمصراوي: الموجة طبيعية من موجات فصل الصيف المعتادة، ومعدلات الحرارة في الصيف 35 درجة لكن في الأيام المقبلة سترتفع إلى 38 درجة على القاهرة وتصل 45 درجة على جنوب الصعيد.

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التين الشوكي يمنع التجاعيد.. جمال شعبان يعدد فوائد فاكهة الغلابة

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن التين الشوكي Prickly pears له منافع صحية جمة؛ إذ ‎يساعد في التحكم في الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ومكافحة السكر من النوع الثاني.

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مدبولي: تطوير "جنوب القاهرة التاريخية" جزء من خطة إعادة تأهيل كافة المقاصد التراثية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اهتمام الدولة بتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية يُعد جزءًا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية، مشددًا على الحرص على أن يُحافظ مخطط التطوير على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة.

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تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات- فيديو

عرضت وزارة التعليم العالي فيديو توضيحي في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التي من شأنها مساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

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يومان.. الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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القاهرة 36.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

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