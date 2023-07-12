تفاصيل مشاركة السياحة والآثار في الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر:

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الدورة الـ18 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، المقام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، والذي تم افتتاحه اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تحرص فيها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس، على المشاركة والوجود في هذا المعرض؛ لما يتمتع به من مكانة مهمة في قائمة المعارض العربية والدولية، كما أنه يعد أحد أهم المعارض الدولية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المشاركة أيضًا في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع مكتبة الإسكندرية؛ بهدف رفع الوعي الثقافي والأثري لدى جميع أطياف المجتمع، وتأصيل أهمية القراءة لدى جميع فئاته العمرية.

وأشارت الدكتورة نجوى متولي، مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الجناح المخصص للوزارة سيُقم في الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس الأعلى للآثار، والإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، ومجموعة متميزة من كتب الأطفال، بالإضافة إلى المستنسخات والنماذج الأثرية.

وأضافت متولي أنه إلى جانب التنوع الذي تشهده الكتب والإصدارات المعروضة في شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصري القديم، يعرض مجموعة نادرة من الكتب التي ستطرح بسعر خمسة جنيهات للكتاب الواحد؛ حرصاً من الوزارة على أهمية القراءة، وجذب محبي التاريخ والحضارة المصرية لمعرفة الحضارة المصرية ونشر الوعي الثقافي والأثري لديهم. كما سيتم تقديم خصم بنسبة 50% على الإصدارات الأجنبية الصادرة قبل عام 2011.

و تنظم اللجنة المنظمة للمعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، وسلسلة من المحاضرات لكبار الكتاب والمفكرين والفنانين، وتوقيع الكتب لأحدث الإصدارات.