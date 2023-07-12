وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"

القاهرة- أ ش أ:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" (مصنع 18 الحربي) بهدف متابعة سير العمل بالشركة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة للاطمئنان على مسيرة العمل والإنتاج.

وفي بداية الجولة، قام الوزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على عرض تقديمي حول أنشطة شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"، والمؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية.

وتفقد الوزير، عقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها بواسطة الشركة، خطوط الإنتاج داخل الشركة (مصنع 18 الحربي)، والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالى 30 مصنعا، وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية، كهربائية، أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة تعد رائدة الصناعات المتخصصة في مصر ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني، حيث تنتج المادة الدفاعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وكذلك المادة الدافعة للمحركات الصاروخية مثل (الوقود الصلب المتجانس والمختلط والسائل).

وفي مجال الكيماويات، تنتج الشركة النيتروسليلوز والوقود الصاروخي المختلط وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات في تصنيع منتجات مدنية، مثل البارود المستخدم في خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذي يستخدم في صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين بمختلف خطوط الإنتاج، وحرص على التعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.. ووجه بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي.

وشدد على ضرورة قيام عناصر الأمن الصناعي بمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والمتابعة المستمرة لارتداء العاملين لمهمات الأمان أثناء عملية الإنتاج مع ضرورة اتباع كافة المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعي يحقق أمان البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية الضارة.. ووجه بالحرص على تنظيم الدورات التدريبية للمهندسين والكيميائين والمحاسبين والفنيين وغيرهم من العاملين بما ينعكس على قدراتهم بشكل إيجابي والوصول إلى منتج يطابق المواصفات العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" تنتج المفرقعات التي تعتمد عليها أعمال التفجير للتعمير وشق الطرق، كما تساهم في المشروعات القومية لمحاجر شركات الأسمنت وخدمات التعدين والتفجير تحت الماء، كما تتعاون الشركة (مصنع 18 الحربي) مع "نالكو" الأمريكية لاستخدام مادة البيوريت لتنقية مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أحدث طرق تكنولوجيا المعالجة الكيميائية، وتم الاستعانة بها بنجاح بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في بلانة بمحافظة أسوان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ.

وأضاف أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر خلال الجولة التفقدية توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركة مع تنفيذ سياسة ترشيد المصروفات بكافة أشكالها، كما وجه بضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.

كما شدد الوزير على عدم إغفال محاسبة المقصرين وتوقيع جزاءات رادعة علي أي مقصر في كافة الشركات والوحدات التابعة، ووجه كذلك بضرورة إلتزام العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) بالتركيز الكامل خلال العمل وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وإرتداء ملابس ومهمات الأمن الصناعي، خاصةً وأن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي الحذر في التعامل مع المواد والأدوات والمعدات المتاحة.

وقد رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة. ​