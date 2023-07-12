تفاصيل لقاء رئيس جامعة عين شمس ومدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط

كتب- عمر كامل:

التقى د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وجان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعيةللفرنكفونية بالشرق الأوسط بقصر الزعفران، بهدف مناقشة كيفية تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ذات بعد أفريقي بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، مما يساعد على تعزيز سبل التعاون بين مصر والشركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة.

شهد اللقاء أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا سابقاً و أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.

وكان الحضور من جانب الوكالة الدكتور جان لوك دوماس (فرنسا): العضو المنتدب والرئيس السابق للمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب للتعبير الفرنسي CIDMEF والعميد السابق لقسم الصحة والطب والبيولوجيا البشرية في جامعة السوربون باريس شمال و الدكتورة كلودين لوغيه سورغو (بوركينا فاسو): أستاذة الأشعة ورئيسة القسم في المستشفى الجامعي بواغادوغو، العميدة السابق لكلية الطب، وزيرة الصحة السابق في بوركينا فاسو. نائب مدير عام CIDMEF حاليًا، الدكتورة رشا رمضان: مديرة المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكفونية بمصر ورامي ناصر: مدرس بجامعة نيو جيزة وطبيب اطفال

كما شارك في اللقاء من الجانب المصري أمانى أسامة عميدة كلية الصيدلة بالجامعة، على الانور عميد كلية الطب بالجامعة و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية -كلية طب جامعة عين شمس عضو مؤسس للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، سكرتير عام الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد، تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب وشيرين فواز نائب مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب، خالد ابو زيد، مها نصر، وأحمد عصام.